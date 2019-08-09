В военкомате объяснили повестку журналистке Reuters
9 августа 2019 23:14
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«Вообще я считала, что меня трудно удивить, но тут пришла повестка в военкомат, адресованная Марию Владимировичу Цветкову. Официальное лицо, мне о ней сообщившее, ржало в голос», — написала она.
По словам Цветковой, вручивший повестку человек сообщил ей, что после несогласованных акций протеста госорганы пробивали задержанных по всем базам данных.
«Ну это просто описка была, женщина у нас описалась», — сказала РБК дежурный Военного комиссариата Кунцевского района Западного административного округа города Москвы, отвечая на вопрос о причинах отправки повестки журналистке.
26 июля перед акцией протеста в Москве в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы сообщили о планах искать уклонистов от армии среди митингующих. В начале августа правоохранительные органы отчитались о том, что на митинге были обнаружены 134 человека, уклоняющиеся от призыва.
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9 августа 2019 23:14
Журналистке агентства Reuters "пришла повестка в военкомат, адресованная Марию Владимировичу Цветкову". Социум
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9 августа 2019 18:45
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