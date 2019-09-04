В селе Заборовка мужчина на своем огороде обнаружил самого крупного в стране хищного кузнечика
4 сентября 2019 19:47
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3 сентября в селе Заборовка Сызранского района обнаружили редкого кузнечика – дыбка степная. По словам специалистов, это самый крупный и редкий в России кузнечик, занесенный в Красную книгу.
Мужчина выкапывал в огороде картошку и увидел на себе огромное насекомое.
- Сначала подумал, что это богомол. Тут же погуглил на телефоне и понял, что это огромный кузнечик - дыбка степная, - рассказал мужчина корреспонденту КТВ-Луч.
По его словам, длина кузнечика была примерно десять сантиметров.
Дыбка степная относится к хищным насекомым. Охотится преимущественно ночью на мух, небольших жуков, саранчу. Степная дыбка распространена в Южной Европе, Украине, Казахстане и России. Однако ареал и общая численность дыбки неуклонно сокращается из-за интенсивного разрушения естественных мест обитания.
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