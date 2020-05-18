В районе Тольятти ожидается повышение уровня воды в Волге до 1 метра

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С связи с этим на реках Волга, Самара, в районе г.о. Тольятти и ниже по течению (г.о. Самара, Новокуйбышевск и муниципальные районы Волжский, Кинельский), возможен подъем воды до 1 метра.Обращаем внимание жителей Самарской области, разместившихся на островных территориях и в прибрежной зоне, а также владельцев дачных участков, прилегающих к акватории реки Волга, быть предельно внимательными и осторожными.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС