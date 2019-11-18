В приемной УПЧ СО состоится целевой прием граждан в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям

119

Прием граждан проведут сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области с участием адвокатов - членов Общественного и Экспертного советов по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области.В ходе приёма гражданам будут даны необходимые разъяснения и рекомендации о возможных способах решения проблем, а при наличии оснований – приняты меры по содействию в реализации прав или устранению допущенных нарушений.Предварительная запись при обращении на прием не требуется.