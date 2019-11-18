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Новости /  Общество /  Социум  

В приемной УПЧ СО состоится целевой прием граждан в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям

18 ноября 2019 17:05
119
Предварительная запись при обращении на прием не требуется.
20 ноября 2019 года с 9.00 до 18.00 в приемной граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области (г. Самара, ул. Маяковского, д. 20) будет проведен целевой прием граждан в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям.

Прием граждан проведут сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области с участием адвокатов - членов Общественного и Экспертного советов по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области.

В ходе приёма гражданам будут даны необходимые разъяснения и рекомендации о возможных способах решения проблем, а при наличии оснований – приняты меры по содействию в реализации прав или устранению допущенных нарушений.

Предварительная запись при обращении на прием не требуется. 
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Комментарии



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