В областном суде продолжилось рассмотрение дела об установлении нормативов на вывоз ТКО

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Представитель департамента ценового и тарифного регулирования рассказал о том, что нормативы по городским округам, которые оспаривают истцы, были приняты на основании информации, предоставленной самими муниципалитетами. Эти данные основывались на результатах сезонных замеров или данных статистики об образовании твёрдых коммунальных отходов. Причём данные замеров были представлены по трём крупным территориям - Самара, Сызрань и Новокуйбышевск. По остальным муниципалитетам объёмы образования отходов основаны на отчётности по форме 2-тп «Отходы» и других источников, подтверждённых письмами глав городов.С апреля этого года департамент силами СамГТУ приступил к проведению новых замеров, по результатам которых с 1 июня нормативы накопления ТКО будут уточнены. Отдельно было отмечено, что методика определения нормативов не предполагает проведения сплошных замеров во всех городских округах, это может быть сделано выборочно. Кроме того, ответчик озвучил, что в случае отмены действующего норматива до утверждения нового, единственным возможным вариантом начисления платежа за вывоз ТКО станет определение объёма накопления исходя из ранее проведённых замеров только по Самаре, Сызрани и Новокуйбышевску, которые в совокупности показали рост объемов образования отходов примерно на 20% выше, по сравнению с со средним значением, взятым по всем 10 городским округам региона, что может привести к росту платежа граждан. Истцы признали, что понимают эти последствия, но признание неделей ранее областным судом частично недействительным приказа об установлении единого тарифа на услуги регионального оператора по обращению с ТКО приведёт к его пересмотру и суммарный платёж, основанный даже на более высоком нормативе, может снизиться. Напомним, что новый тариф на обращение с ТКО должен быть утверждён в ноябре, если решение областного суда о его отмене не будет обжаловано, передает пресс-служба облправительства.