В музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Забытая мелодия для флейты» и проклятие прокрастинации

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24 ноября 2019 года в 17.00 в музее Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120) состоится лекция, где речь пойдет о фильме Эльдара Александровича «Забытая мелодия для флейты», сквозь призму которого будет поставлена проблема позднесоветского и нового российского общества – феномен досуга и способы его бюрократического урегулирования.Лекция организована в рамках проекта «История одного фильма», посвященного творчеству великого режиссера.Лекцию читает главный научный сотрудник музея Олег Горяинов.Вход свободный.Подробнее узнать о лекции и записаться на нее можно по телефону 332-05-17 или в социальных сетях музея, передает пресс-служба горадминистрации.