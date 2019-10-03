В галерее «Новое пространство» откроется выставочный проект «Открытые эмоции»

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Уже в третий раз галерея «Новое пространство» представляет художественную экспозицию, посвященную Всероссийскому литературному фестивалю имени Михаила Анищенко. По традиции выставочный проект знакомит с творчеством художников, чьи образы созвучны с мыслями известного поэта, нашего земляка Михаила Всеволодовича Анищенко.По традиции во время работы выставочного проекта в галерее будут проходить открытые лекции и творческие встречи.9 октября,19.00 – вечер интуитивной поэзии «Круги».Участники – самарские поэты.11 октября в 19.00 – открытая лекция «Большие писатели большой страны. Основные акценты советского литературного процесса 70-80-х годов XX века» доктора филологических наук, профессора кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского университета Сергея Алексеевича Голубкова.12 октября в 18.00 – «Давай куда-нибудь поедем...» Творческая встреча с самарским бардом, лауреатом Грушинского фестиваля Юрием Карповым.18 октября в 19.00 – открытая лекция «Экспрессионизм как язык искусства» искусствоведа Валентины Алексеевны Черновой.19 октября в 19.00 – Театр читает книгу Альбины Гумеровой «Дамдых». (Самарский театр «Город» ) В рамках читки пройдет встреча с автором, казанской писательницей, ведущей литературных семинаров по прозе Всероссийского фестиваля Анищенко Альбиной Гумеровой.24 октября в 19.00 – Дискуссионный клуб обсуждает тему: «Михаил Анищенко и современный литературный процесс. Насколько актуально творчество “народного поэта” в наши дни?»Вход свободныйВыставка работает с 8 по 26 октября 2019 года, передает пресс-служба СОУНБ.