В двух детских садах Новокуйбышевска открылись новые ясельные группы

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В новых яслях созданы все условия, соответствующие требованиям безопасности и возрастным особенностям малышей.В раздевалках и спальнях установлены пеленальные столики, в игровых помещениях размещены манежи, сухие бассейны, уголки игр, медиатехника. Для занятий физической культурой группы оснастили спортивным оборудованием и инвентарём: мячами, кеглями, игровыми тоннелями, гимнастическими палками. В образовательную программу включены игры на развитие движений, восприятие музыки и художественной литературы. В своей работе воспитатели будут использовать составные и динамические игрушки.Дополнительно в обоих детских садах были отремонтированы пищеблоки согласно санитарным требованиям. Установлено новое кухонное оборудование: холодильные шкафы, накопительные водонагреватели, электронагреватель для детских смесей.«В нашем городе полностью удовлетворена потребность населения в услугах дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, — говорит руководитель Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области. — Актуален вопрос обеспечения местами малышей до 3 лет. Эта задача решается путём перепрофилирования помещений в детских садах. В ближайшее время начнутся ремонтные работы по перепрофилированию группы в детском саду «Ладушки» Новокуйбышевска для 20 детей раннего возраста».Создание ясельных групп в детских садах – задача, поставленная Президентом России, решается в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».«По итогам первого полугодия в рамках национального проекта «Демография» в Самарской области создано свыше 600 мест в детских садах для малышей в возрасте до трех лет. Из них больше 200 в Самаре, 156 в Волжском районе, 126 в Ставропольском, — подчеркивает руководитель управления общего образования министерства образования и науки Самарской области. — губернатор Самарской областипоставил перед нами цель к 2022 году обеспечить 100%-ную доступность дошкольного образования для детей от 2-х месяцев до 3-х лет. Для решения этой задачи в регионе ведется строительство новых дошкольных учреждений, ремонт и перепрофилирование групп в имеющихся детских садах».По итогам первого полугодия 100%-ная доступность дошкольного образования для малышей от 2 месяцев до 3-х лет обеспечена в 24 муниципальных образованиях Самарской области, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства