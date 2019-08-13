В Волжском районе проходит второй этап операции «Мак»

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В рамках второго этапа операции «Мак» сотрудники отдела МВД России по Волжскому району совместно с работниками администрации Волжского района провели рейд по выявлению мест произрастания дикорастущей конопли. В ходе операции было выявлено 6 очагов данного растения, общей площадью 2.756 кв.м.. Администрациям сельских поселений вынесено 4 предписания на уничтожение конопли.За период проведения второго этапа сотрудниками полиции составлено 2 протокола по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ". Санкция статьи влечет наложение административного штрафа в размере до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.В отношении жителя Волжского района по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» возбуждено уголовное дело. Изъята марихуана общей массой более 600гр.Полицейские напоминают гражданам. О всех фактах незаконного оборота наркотиков, выявленных незаконных посевах и очагах произрастания наркосодержащих растений можно сообщить в ближайший отдел полиции, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: ресс-служба ГУ МВД по Самарской области