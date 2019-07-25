В Волжском районе полицейские провели операцию "Нелегал - 2019"

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На днях полицейские провели второй этап операции "Нелегал - 2019". За семь дней акции сотрудники отдела МВД России по Волжскому району совместно с Центром противодействия экстремизму ГУ МВД России по Самарской области и УФСБ по Самарской области проверили более 120 уроженцев соседних республик находящихся на обслуживаемой территории.Сотрудники органов внутренних дел выявили 77 административных правонарушений связанных с трудовой деятельностью, правилами въезда, выезда и пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, возбуждено одно уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», в судебном порядке принято решение о выдворении за пределы страны 8 человек. Наложены административные штрафы на общую сумму 154 тысячи рублей.Подобные мероприятия на территории Самарской области проводятся на систематической основе, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области