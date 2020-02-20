В УФСИН СО состоялась встреча с представителями регионального духовного управления мусульман

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В повестке дня несколько актуальных вопросов. Это меры по обеспечению личной безопасности представителей РДУМСО по посещению исправительных учреждений. Соблюдение режимных требований. Участие представителей духовенства в работе по противодействию идеологии религиозного экстремизма и терроризма, противодействию коррупции. А также о совместной работе по духовно-нравственному воспитанию осужденных и сотрудников УИС.Открыл рабочую встречу генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов. Он отметил, что налажено плодотворное сотрудничество УФСИН с представителями регионального духовного управления мусульман в рамках заключенного ранее соглашения. За исправительными учреждениями, где оборудованы молельные комнаты, закреплены священнослужители. Они регулярно проводят религиозные обряды, читают проповеди, наставляют осужденных на путь исправления. Эти и другие меры благоприятно сказываются на морально-психологическом климате среди осужденных-мусульман, помогают им встать на путь законопослушной жизни.С большим интересом были выслушаны выступления заместителей начальника УФСИН России по Самарской области полковников внутренней службы Игоря Третьякова и Сергея Липатова, начальника отдела режима и надзора полковника внутренней службы Сергея Мордвинкина, помощника начальника УФСИН по организации работы с верующими Игоря Вознесенского, а также муфтия Самарской области Талипа Яруллина и других.Итоги рабочей встречи подвел генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области