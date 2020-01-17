В Тольяттинской филармонии появилась новая сценическая площадка

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До сих пор в филармонии была лишь одна концертная площадка – большой зал на 609 мест. После проведенного в 2019 году капитального ремонта, в рамках национального проекта «Культура», добавился еще и Камерный зал на 160 мест. Его обустроили на месте кино-концертного зала. После того как в здании Дворца культуры завода «Куйбышевазот» обосновалась филармония, это помещение много лет не использовалось.Первыми 19 января опробуют новую сцену солисты, струнный квартет и камерный оркестр Тольяттинской филармонии под управлением Алексея Верховена. Прозвучат произведения Моцарта, И.С. Баха, Генделя, Вивальди, Чайковского, Элгара. В программе примет участие народный артист России Наталья Дроздова, передает пресс-служба минкульта СО.