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Новости /  Общество /  Социум  

В Тольяттинской филармонии появилась новая сценическая площадка

17 января 2020 14:10
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Первыми 19 января опробуют новую сцену солисты, струнный квартет и камерный оркестр Тольяттинской филармонии под управлением Алексея Верховена.
19 января в 15:00 состоится презентация Камерного зала Тольяттинской филармонии (ул. Победы, 42).

До сих пор в филармонии была лишь одна концертная площадка – большой зал на 609 мест. После проведенного в 2019 году капитального ремонта, в рамках национального проекта «Культура», добавился еще и Камерный зал на 160 мест. Его обустроили на месте кино-концертного зала. После того как в здании Дворца культуры завода «Куйбышевазот» обосновалась филармония, это помещение много лет не использовалось.

Первыми 19 января опробуют новую сцену солисты, струнный квартет и камерный оркестр Тольяттинской филармонии под управлением Алексея Верховена. Прозвучат произведения Моцарта, И.С. Баха, Генделя, Вивальди, Чайковского, Элгара. В программе примет участие народный артист России Наталья Дроздова, передает пресс-служба минкульта СО. 
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Комментарии


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17 января 2020  16:06
Если вы столкнулись с проблемой неоформления трудовых отношений или нарушением сроков выплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей линии».
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