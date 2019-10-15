В Тольятти полицейские пресекли незаконный оборот фальсифицированной алкогольной продукции

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Сотрудниками органов внутренних дел осмотрен гаражный бокс на улице Индустриальной, в котором осуществляли продажу и хранение товара. В ходе осмотра, стражи правопорядка изъяли алкогольную продукцию общим объемом более 1000 литров.В настоящее время изъятая продукция направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области