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В Самарской области вышли с инициативой поддержать маленьких пациентов региона, находящихся на длительном лечении.

В канун новогодних праздников они вынуждены оставаться в больнице. По данным министерства здравоохранения таких детей более 2000 человек. Акция «Новогодняя Коробка Счастья» пройдет во всех 45 муниципалитетах Самарской области по поддержке Министерства здравоохранения Самарской области и лично министра здравоохранения Армена Беняна.

100 «Новогодних коробок счастья» будут установлены для сбора игрушек и подарков маленьким пациентам в Администрация и местных отделениях Партии и переданы в медицинские учреждения в последних числах декабря и первых числах января 2021 года.