В Самарской области стартует федеральный проект «Детство без опасности»

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В мероприятии примут участие представители Правительства Самарской области, первый заместитель министра здравоохранения Сергей Вдовенко,руководитель областной Госавтоинспекции Юрий Некрасов, а также представители региональных ведомств, эксперты, общественники, медицинские сотрудники и будущие мамы.Трёхлетний проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов «Детство без опасности» в 2019 году начнется в 30 регионах. Всего с 2019 по 2021 годы будет охвачено 100 городов в 85 субъектах Российской Федерации.В рамках проекта для будущих родителей на базе перинатальных центров несколько раз в неделю будут проходить обучающие тренинги, посвященные основным правилам перевозки детей в автомобиле (использованию сертифицированных детских удерживающих устройств, соблюдению «детского режима» на дороге - соблюдение установленной скорости, аккуратное вождение), а также правилам перехода проезжей части дороги с коляской.По данным Госавтоинспекции за 2018 год, среди 167 тысяч аварий, произошедших в России, в 19,9 тысячах случаев участниками ДТП были дети, 21,7 тысячи детей пострадали и 628 - погибли. При этом в большинстве случаев аварии с участием детей происходят по вине взрослых.Проект реализуется МВД России совместно с Минздравом РФ и организацией «Движение без опасности», передает пресс-служба облправительства.