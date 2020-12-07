В Самарской области состоялся XIX Форум добровольцев

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В понедельник, 7 декабря, состоялся XIX Форум добровольцев Самарской области, приуроченный ко Дню волонтера. В этот день во всех муниципалитетах губернии организованы площадки, на которых собрались лидеры волонтерских движений и объединений, чтобы подвести итоги года и обсудить новые проекты. К общению, которое проходило в формате ВКС, присоединился Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Как отметил Губернатор, в регионе добровольчество имеет многолетнюю историю. Активность наших ребят неоднократно отмечалась и на федеральном уровне. «Это состояние души многих и многих людей, жителей Самарской области. И когда человеку нужна помощь, они готовы откликнуться и ее оказать. Не случайно около 150 тысяч добровольцев сегодня официально на территории Самарской области. Это выдающийся результат. Я знаю, что своим примером вы вдохновляете все новых и новых людей, людей разных поколений, специальностей к добровольческому движению. К тому, чтобы мы вместе могли творить добро», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Одной из площадок проведения форума стал штаб регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы», расположенный в ОДО. В Доме офицеров организация начала работать совсем недавно, после того, как по инициативе Дмитрия Азарова помещения ОДО, ранее используемые под коммерческие цели, были отремонтированы и переданы военно-патриотическим организациям.

«От лица всей многочисленной команды «Волонтеров Победы» хочу вас поблагодарить за это решение, – обратился к Главе региона председатель реготделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Сергей Андриянов. – Мы уже в этом году успели провести здесь более 50 мероприятий».

По словам волонтеров, после того, как в стенах ОДО многочисленные общественные организации обрели свой дом, их работа вышла на новый уровень. Поддержка, оказываемая со стороны Правительства Самарской области и армии ЦВО, вдохновляет на реализацию новых, долгосрочных проектов.

«В этих помещениях, где мы сейчас с вами находимся, осуществляли коммерческую деятельность. Конечно, это было не от хорошей жизни, потому что просто не выделялись средства на содержание Дома офицеров, – сказал Губернатор. – Мы приняли решение отремонтировать помещения, предоставить организациям субсидии на аренду. И сегодня здесь, в Доме офицеров, работают волонтерские и патриотические организации. Это правильно».

Подводя итоги года, активисты движения «Волонтеры Победы» рассказали о той работе, которую провели в рамках празднования Года памяти и славы, в том числе, по участию в акциях «Диктат Победы», «Сад памяти» и «Бессмертный полк». Ключевым направлением деятельности осталась помощь ветеранам, сохранение памяти о Великой Победе. Волонтеры с восторгом отзываются и об участии в выставке «Дорога истории – наша Победа», которая была организована на площади Куйбышева в Самаре, а сейчас по решению Главы региона перемещена в музейный комплекс имени Сахарова в Тольятти.

«Дмитрий Игоревич, хочется поблагодарить вас за то, что эта выставка вскоре появится в Тольятти. В данный момент она монтируется, и когда откроется, тольяттинские «Волонтеры Победы» примут участие в ее работе», – отметил волонтер тольяттинского местного отделения ВОД «Волонтеры Победы» Владимир Шишлов.

Самарская область – регион-лидер по уровню развития добровольчества. Именно наша губерния задает новые тренды развития добровольчества, реализует передовые проекты в сфере инклюзии, восстановления исторической среды, сохранения памяти о Великой Отечественной войне, помощи старшему поколению, экологии. Самарская область трижды побеждала во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел» в номинации «социальная активность».

«Я очень рад тому, что наше волонтерское движение приросло в этот очень сложный для страны, для каждого гражданина период. Все больше и больше людей, зачастую не оформляя себя как добровольца и даже себя не называя, становятся таковыми по сути. Они помогают своим соседям, незнакомым людям по хозяйству, они отвозят нуждающихся на своих автомобилях в лечебные учреждения, помогают с приобретением продуктов питания и других товаров первой необходимости. Очень много людей, которые отозвались на эту беду, с которой столкнулись все. Ваши примеры вдохновляют людей на такие добрые дела. Без этой доброты, без взаимовыручки, без осознания себя человеком, который должен заботиться о другом человеке, наверное, невозможно будущее», – обратился к участникам форума Дмитрий Азаров.

Пополнились волонтерские ряды, в том числе, и благодаря участникам акции «#МыВместе», которая действует в регионе с марта 2020 года. Ее волонтеры помогают одиноким пожилым людям в приобретении продуктов питания и лекарственных препаратов. В Самарской области за период работы акции «#МыВместе» волонтерами принято больше сотни тысяч заявок на оказание помощи.

«Сейчас немного сместились приоритеты в работе: мы понимаем, что помощь нужна медикам, поэтому наши волонтеры-медики переключились на помощь в первую очередь медицинским учреждениям», – рассказала руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Юлия Рябева. В частности, волонтеры-медики взяли на себя работу по обзвону амбулаторных пациентов, мониторингу состояния их здоровья, приему звонков в регистратуре лечебных учреждений, доставке лекарств больным.

Облегчить работу медиков призван и проект «Конверт жизни», разработанный волонтером из Октябрьска Татьяной Толкачевой. В рамках проекта внедряется новая технология медицинского обслуживания представителей старшего поколения: для каждого из них готовится «конверт» с персональной информацией и историей болезни, который пожилой человек хранит у себя дома в определенном месте.

«Иногда врачи приезжают на вызов к пациенту, который не в состоянии даже рассказать о своем самочувствии, предоставить необходимые данные о себе, вкратце озвучить историю болезни. Поэтому мы предлагаем заранее подготовить эту информацию в виде вот такого конверта», – пояснила Татьяна Толкачева.

Женщина отметила, что проект реализуется в Октябрьске с марта этого года и нашел положительный отклик в медицинской среде. Дмитрий Азаров поблагодарил волонтера, а также поручил министерству здравоохранения подробно изучить проект, чтобы распространить его на всю область.

«Это облегчит работу врача, но не только в этом дело: это позволит быстрее и качественнее оказать помощь, а ведь иногда счет идет на минуты. Спасибо вам за идею, проект будем обязательно тиражировать», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

На форуме были озвучены интересные проекты не только в сфере медицины. Так, к примеру, Дарья Рудометкина, победитель Всероссийского конкурса «Доброволец России-2020», рассказала о проекте «Школа ЛизаАлерт Самарской области», в рамках которого волонтеры учат детей правилам безопасности и поведения в том случае, если ребенок теряется. Наталья Шмелева поделилась информацией о проекте «КуРСОр: курс на раздельный сбор отходов», в рамках которого волонтеры собирают различные виды отходов и направляют их на переработку, а Дарья Коннова рассказала о проекте помощи бездомным животным «Лапа» и предложила создать региональный координационный центр, который будет помогать приютам в работе.

Все озвученные инициативы по поручению Главы региона приняты в работу профильными ведомствами. Кроме того, в завершении форума Губернатор вручил Почетные знаки «За заслуги в развитии добровольчества», «За служение людям» и другие награды активным волонтерам региона, передает пресс-служба облправительства.