В Самарской области продолжается приём заявок на участие в аукционах на право размещения и эксплуатацию рекламных конструкций

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5 сентября 2019 года в Самарской области стартовал приём заявок на участие в аукционах на право размещения и эксплуатацию рекламных конструкций. По состоянию на сегодня, 18 сентября 2019 года, выставлен 81 лот, включающий в себя рекламные конструкции формата 3х6, 4х12, 5х15, в том числе сэлектронно-цифровой поверхностью.Приём заявок будет проходить почти месяц – до 7 октября. Аукционы будут проводиться с 14 октября.Впервые победители торгов получат право размещать рекламные конструкции сроком на 10 лет.Основными новшествами проводимых аукционов является сокращение количества рекламных конструкций, выставляемых на торги на 786 шт. (25%) ипоявление нового высокотехнологичного цифрового формата. Крупноформатные конструкции выведены из центральной исторической части города. Малые форматы в виде афишных стендов полностью исключены из схемы.Лоты сформированы с учетом интересов не только крупного федерального, но и местного среднего и малого бизнеса. Это дает возможность принять участие в торгах компаниям с разным потенциалом как из Самарской области, так и из других регионов. Так, помимо крупных лотов, включающих по 50 рекламных конструкций, сформированы лоты с небольшим количеством конструкций – от 1 до 25 штук. Они размещаются в три этапа каждые 10 дней.«Впервые победители торгов получат право размещать рекламные конструкции сроком на 10 лет. Начальные цены по ряду позиций рекламных конструкцийпрактически приближены к цене торгов 2014 года. С учетом десятилетнего срока действия договоров, а также пятилетнего срока окупаемости затрат наразмещение рекламных конструкций, условия предстоящих торгов являются привлекательными для бизнеса. Новая модель торгов позволит участникамминимизировать финансовые риски и поможет осуществлять долгосрочные инвестиции в установку высокотехнологичных рекламных конструкций», передает пресс-служба облправительства.