В Самарской области благодаря адресному подходу растет численность трудоустроенных инвалидов

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Содействие трудоустройству инвалидов, без которого невозможна их полноценная профессиональная реабилитация, всегда было одним из приоритетных направлений работы службы занятости Самарской области.

По сведениям, полученным от Федеральной службы по труду и занятости из базы Пенсионного фонда Российской Федерации, в регионе на 01.11.2020 проживало 205,8 тыс. инвалидов, из них 73,3 тыс. инвалидов – трудоспособного возраста, в том числе 21,1 тыс. инвалидов – работающие (28,8% от трудоспособного возраста), что на 2,1% превышает среднероссийский уровень и на 4% – уровень в ПФО.

«Несмотря на ограничительные меры и неблагоприятные факторы, вызванные угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, нам удалось реализовать комплекс мероприятий с использованием индивидуального подхода, как к гражданам с ограниченными возможностями здоровья, так и работодателям, что позволило нам достичь хороших результатов по трудоустройству», – сообщила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.

На сегодняшний день уже достигнуты следующие результаты:

– уровень трудоустройства инвалидов, обратившихся в службу занятости, составляет 37% (что превышает общий уровень трудоустройства в регионе – 29,7%);

– доля работающих инвалидов трудоспособного возраста на 01.11.2020 составила 28,8%. По данному показателю Самарская область занимает II место в ПФО (после Татарстана) и 19 место в РФ, а по численности работающих инвалидов – 11 место в РФ;

– количество заявленных работодателями в 2020 году в счет квоты рабочих мест для инвалидов составило 11,3 тысяч, а численность работающих на них инвалидов – 7,4 тысяч человек.

Регионарным министерством труда продолжается работа с работодателями по расширению возможностей трудоустройства инвалидов за счет увеличения количества квотируемых для них рабочих мест.

Так, на федеральном портале «Работа в России» (trudvsem.ru) ежедневно размещаются и обновляются вакансии, имеющиеся в распоряжении региональной службы занятости населения. Функционал портала позволяет гражданину с инвалидностью осуществить подбор подходящей вакансии исходя из степени ограничения функций жизнедеятельности (вакансии для инвалидов с нарушением функция зрения, слуха).

Всего в настоящее время работодателями представлена информация о наличии 2361 свободного квотируемого рабочего места для трудоустройства инвалидов.

Кроме того, в целях оказания помощи работодателям в создании доступной среды на рабочих местах для инвалидов реализован уникальный социально значимый проект - Интерактивная платформа виртуальных моделей рабочих мест для инвалидов с учетом их профессии и вида заболевания в 3D-формате: (http://orm-invalid.samregion.ru). Данный ресурс позволяет наглядно продемонстрировать работодателям примеры оснащения рабочих мест для инвалидов соответствующим оборудованием и элементами доступности в зависимости от вида заболевания и профессии. Сейчас проводится техническая модернизация и совершенствование платформы, предусматривающие внедрение интерактивного 3D-конструктора помещения и включение библиотеки нормативно-технической документации, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба минтруда СО