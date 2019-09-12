В Самаре временно меняется трасса следования автобусов маршрутов № 3, № 5д, № 11 и № 48д

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В связи с проведением работ силами АО «ПТС» на проезжей части улицы Самарская - в районе дома № 34 по ул. Самарская (между улицами Ленинградская и Венцека) - с 20:00 13 сентября 2019 года до 07:00 16 сентября 2019 года автобусы маршрутов №№ 3, 5д, 11, 48д проследуют следующим образом: по улицам Самарская, Ленинградская, Галактионовская - в обоих направлениях, - сообщает городской Департамент транспорта.Скорректированная схема – необходимая мера. Это позволит выполнить технологическое подключение объектов – двух новостроек (шестиэтажного и девятиэтажного домов) – с целью повышения надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии АО «ПТС».