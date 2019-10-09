В Самаре ведется обработка общественных территорий от мышевидных грызунов
9 октября 2019 20:23
110
«К настоящему времени выполнен необходимый объем работ на пляжах, началась дератизация в скверах Красноглинского и Кировского внутригородских районов. Здесь профилактическими работами охватят 29 скверов», - рассказал начальник отдела по благоустройству и озеленению Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара Леонид Дюгаев.
Специалисты отмечают, что дождливая погода - не помеха такой обработке. Используемая приманка создана на парафиновой основе и не боится влаги, следовательно, закладка не будет уничтожена водой и не потеряет свои качества. Обращаем внимание на то, что используемая приманка безопасна для людей и домашних животных.
«Парафиновые брикеты сделаны на основе антикоагулянта второго поколения в той концентрации, которая позволяет убить грызуна, но, в частности, безопасна для собак, поскольку концентрация рассчитывается от веса животного. Кроме того, в брикеты введены ароматические добавки, которые для собак совершенно не привлекательны», - пояснил заместитель директора компании–подрядчика Сергей Маслов.
Уже завтра подрядчик приступит к дератизации территории набережной. Завершить обработку планируется до конца недели, передает пресс-служба горадминистрации.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
9 октября 2019 20:35
На торжественное мероприятие, которое прошло в Самарской филармонии, собрались машинисты, диспетчеры, механики, проводники и сотрудники ремонтных... Социум
105
9 октября 2019 20:23
Используемая приманка безопасна для людей и домашних животных. Социум
107
9 октября 2019 19:57
С 23:00 11 октября до 05:00 14 октября. Социум
366
Здравоохранение
9 октября 2019 16:22
Клиника работает в Самаре и предлагает высококачественные услуги. Она оснащена современным стоматологическим оборудованием, в ней используют инновационные... Здравоохранение
27
9 октября 2019 15:49
Для приёма посетителей в новом отделении оборудована «открытая» регистратура, для удобства ожидания гражданами осмотра врачом-психиатром работает... Здравоохранение
174
8 октября 2019 20:12
Также Михаил Ратманов посетил поликлинику, где ознакомился с работой передвижного рентген аппарата, которого ранее в учреждении не было. Здравоохранение
314
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14523
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14449
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14470
Туризм
9 октября 2019 13:08
Бали является настоящей жемчужиной Индонезии, остров окутан теплыми водами Индийского океана, имеет богатую тропическую природу и все возможности для... Туризм
28
8 октября 2019 13:28
Планируется, что рейсы будут происходить дважды в неделю. Туризм
517
7 октября 2019 18:42Квартиры в новостройках – предложения в Севастополе
Для тех, кто решил купить квартиру, стоит выбор между вторичным жильем либо квартирами в новостройках. Туризм
38
Образование
9 октября 2019 15:55
Впервые в этом году в рамках областной акции для учащихся 6-11 классов будет открыта 31 площадка для проведения профессиональных практикумов проекта «Билет в... Образование
158
9 октября 2019 10:47
Стипендии они получат за достижения в учебной и научной деятельности. Образование
188
7 октября 2019 13:57
В этом году озвученная тематика: "Сильная экономика - процветающая Россия". Образование
338
Культура
9 октября 2019 16:01
На выставке представлены работы как вчерашних студентов, так и народных художников, академиков. Культура
171
9 октября 2019 15:20
Кульминацией Фестиваля станет грандиозный театрализованный финал для широкой публики, с участием видных деятелей искусства и индустрии моды. Культура
193
8 октября 2019 19:03
«Фестиваль «Рожденные в сердце России» стал составной частью национального проекта «Культура», в рамках которого особое внимание уделяется... Культура
316
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15206
Мода
25 сентября 2019 11:26
Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
115
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
199
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
188
Видео
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
433
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
445
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
372
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
562
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
600
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
771
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
858
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1374
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
984
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1237
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1414
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
868
Мероприятия