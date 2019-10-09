В Самаре ведется обработка общественных территорий от мышевидных грызунов

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В самарских скверах, парках, на территории городских пляжей и набережной продолжается обработка местности от мышевидных грызунов. В течение года согласно санитарным правилам дератизации мест массового пребывания населения подобные работы проводятся дважды в год – весной и осенью с целью профилактики заболеваний, передающихся такими грызунами. Сезонность связана с тем, что именно в эти времена года проходит миграция животных.«К настоящему времени выполнен необходимый объем работ на пляжах, началась дератизация в скверах Красноглинского и Кировского внутригородских районов. Здесь профилактическими работами охватят 29 скверов», - рассказал начальник отдела по благоустройству и озеленению Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара Леонид Дюгаев.Специалисты отмечают, что дождливая погода - не помеха такой обработке. Используемая приманка создана на парафиновой основе и не боится влаги, следовательно, закладка не будет уничтожена водой и не потеряет свои качества. Обращаем внимание на то, что используемая приманка безопасна для людей и домашних животных.«Парафиновые брикеты сделаны на основе антикоагулянта второго поколения в той концентрации, которая позволяет убить грызуна, но, в частности, безопасна для собак, поскольку концентрация рассчитывается от веса животного. Кроме того, в брикеты введены ароматические добавки, которые для собак совершенно не привлекательны», - пояснил заместитель директора компании–подрядчика Сергей Маслов.Уже завтра подрядчик приступит к дератизации территории набережной. Завершить обработку планируется до конца недели, передает пресс-служба горадминистрации.