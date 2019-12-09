В Самаре в День Героев Отечества наградили музеи образовательных организаций

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В Центре социализации молодежи собрались представители лучших музеев, посвященных увековечению памяти защитников Отечества. Заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамент по делам молодежи Сергей Бурцев вручил награды победителям музейных конкурсов.В региональном этапе окружного конкурса «Лучший музей (музейная экспозиция), посвященный увековечению памяти защитников Отечества» работу музеев оценивали специалисты в сфере музейного дела, ветераны Великой Отечественной войны. В конкурсе приняли участие 118 музеев общеобразовательных организаций, организаций профессионального образования и прочих образовательных организаций. В итоге абсолютными победителями стали:— музей боевой славы 33-й стрелковой Холмско-Берлинской ордена Красного знамени ордена Суворова II степени дивизии МБОУ Школа №100 г.о. Самара;— школьный историко-краеведческий музей Боевой и Трудовой Славы «Память» ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка;— музей боевой славы ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань.Музей школы №100 г.о. Самара также представлял Самарскую область на окружном этапе, где тоже занял первое место.Кроме этого, наградили победителей и лауреатов областного конкурса музеев образовательных организаций Самарской области «Оружие Победы». Конкурс проводился по 4 номинациям. Из 31 музея эксперты выбрали победителей, которыми стали:- в номинации «Экскурсия» — ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань- в номинации «Экспозиция» — ГБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза И. М. Кузнецова с. Большая Черниговка- в номинации «Сценарий мероприятия, организованного на базе музея с использованием материалов музея» — ГБОУ СОШ №4 п.г.т.Алексеевка г.о. Кинель- в номинации «Научно-исследовательская работа» — ГБОУ СОШ имени Героя Советского Союза Виктора Степановича Юдина с. Новый Буян м.р. Красноярский.В Областном конкурсе школьных исторических музеев «День солдатской славы» приняли участие 36 музеев. В 6 номинациях победителями стали следующие музеи:- в номинации «Экскурсия» — ГБОУ СОШ «ОЦ» имени Героя Советского Союза С.Ф. Зинченко пос. Глушицкий м.р. Большечерниговский- в номинации «Экспозиция» — ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Александровка м. р. Кинель-Черкасский- в номинации «Сценарий мероприятия, организованного на базе музея с использованием материалов музея» — ГБОУ СОШ школа им. А.А. Климова п.г.т. Петра Дубрава муниципального района Волжский- в Номинации «Интерактивные формы работы музея» — ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино м.р Похвистневский Самарской области- в номинации «Научно-исследовательская работа» — ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка- в номинации «Исторический музей образовательных организаций среди профессиональных образовательных учреждений» — ГБПОУ «Поволжский государственный колледж», передает пресс-служба облправительства.