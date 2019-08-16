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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре стихийный блошиный рынок могут перенести на платформу Ягодная

16 августа 2019 21:05
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Департамент градостроительства предложил несколько вариантов для размещения рынка.
Как передает trkterra.ru, горожане и чиновники обсуждают будущее известного блошиного рынка, который стихийно возникает на улицах, примыкающих к территории бывшего стадиона «Буревестник».

«Сколько еще у вас люди будут сидеть на проезжей части? Сколько еще жителям терпеть этот бардак под окнами? Когда выделят площадку под торговлю? Когда будут рейды?», - возмутились местные жители в соцсетях.

Они жалуются на шум от машин и толп покупателей. На фотоснимках, которые разместили очевидцы, видно, что различные товары - книги, одежду, даже железные тазы продавцы раскладывают на кусках полиэтилена прямо на тротуаре и довольно близко к проезжей части. Обитатели соседних домов говорят, что блошиный рынок работает стабильно каждые выходные с 06:00 до 12:00 на Арцыбушевской, Маяковского, Буянова, Ульяновской.

По словам главы администрации Ленинского района Самары Елены Бондаренко, для предотвращения стихийной торговли и организации рейдов направляются письменные обращения в полицию, проводятся рейды силовиков и Добровольной народной дружины. Сейчас прорабатывается вопрос об организации «социальных» торговых мест для жителей на территории района или же перенос торговой точки. Департамент градостроительства предложил несколько вариантов для размещения рынка. В частности, перенести его на платформу Ягодную или же на пересечение Московского шоссе и проспекта Масленникова. 



Фото:    pixabay
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