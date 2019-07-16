В Самаре средняя удельная цена 1 кв.м общей площади новостроек уменьшилась на 98 рублей или 0,40%

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Подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в июне 2019 года. Данная работа ведется на постоянной основе Самарским областным Фондом жилья и ипотеки по поручению министерства строительства Самарской области.При подготовке отчета было проанализировано 3 206 предложения к продаже 1-, 2-, 3-комнатных квартир в сданных в эксплуатацию вновь построенных домах и домах высокой степени готовности, размещенных в открытых источниках в июне 2019 года.По количеству предложений лидируют 1-комнатные квартиры (1385 шт.), далее идут 2-комнатные –1153 шт., и 3-комнатные – 668 шт. Средняя площадь квартир-новостроек составляет 62,21 кв.м., при этом 1-комнатные –43,25 кв.м., 2-комнатные – 65,45 кв.м., 3-комнатные –95,92 кв.м.По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади в новостройках г. Самары в июне 2019 года составила 45 018 рублей. При этом у 1-ком. квартир – 46 842 рубля, у 2- ком. – 44 675 рублей, у 3-ком. - 41 829 рублей. Максимальная цена предложения –103 250 рублей за квадратный метр - была зафиксирована у 1- комнатной квартиры в Октябрьском районе, минимальная - 32 000 рублей за квадратный метр – у 3-комнатных квартир в Куйбышевском районе.Наибольшее количество предложений в июне 2019 года приходилось на Куйбышевский район – 45%. Меньше всего предложений в Ленинском районе – 3,2%."В июне 2019 средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади новостроек уменьшилась на 98 рублей или 0,40%. Необходимо отметить, что значительное влияние на величину средней удельной цены предложения оказывает объем предложения новостроек, расположенных в Куйбышевском районе (45,0%%), что при низкой средней удельной цене предложения в данном районе (38 423 руб./кв.м) значительно влияет на значение средней удельной цены предложения по городу в целом. По отношению к июню 2018 года снижение средней удельной цены предложения одного квадратного метра общей площади квартир в новостройках высокой степени готовности составило 823 руб. или 1,80%. По отношению к началу 2019 года динамика средней удельной ценыпредложения носила отрицательный характер, и составила 1 619 рублей (3,47%)", передает пресс-служба СОФЖИ.