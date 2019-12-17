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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре состоялся Деловой день Форума добровольцев «Неслучайные истории»

17 декабря 2019 20:07
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В рамках форума состоялась премьера фильма о самарских добровольцах, подготовленного в рамках акции «Неслучайные истории».
17 декабря в Доме офицеров Самарского гарнизона наградили выдающихся волонтёров региона. Поздравил добровольцев и вручил благодарственные письма от имени Губернатора Самарской области заместитель Председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

«Сегодня мы открываем XVIII Форум добровольцев Самарской области. Это не просто цифра — это показатель того, что традиция творить добро существует в Самарской области с давних пор. Можно с уверенность заявить, что мы задаем тренд на федеральном уровне, который транслируется на всю страну. Именно передовые практики самарских добровольцев становятся образцом, а волонтёров объединяет бескорыстное желание помогать людям, неравнодушие и инициативность. Правительство Самарской области поддерживает добровольчество в регионе, в этом году в рамках реализации национального проекта «Образование» начал активно функционировать «Ресурсный центр развития добровольчества», который помогает делать добровольческое и волонтерское движение в нашем регионе еще сильнее и эффективнее», — отметил он.

Александр Фетисов вручил благодарственные письма финалистам Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019». Стоит отметить, что Самарская область стала одним из самых активных участников – от региона было подано 302 заявки, а в финал вышли 8 проектов. Помимо этого, благодарственные письма Губернатора Самарской области получили руководители крупных добровольческих движений и организаций: «серебряные» волонтёры, «Волонтеры – особым детям», «Лига молодых», «СтомаВместе».

Благодарственными письмами заместителя Председателя Правительства Самарской области были отмечены крупные социальные проекты региона: «Старость в радость», «Волонтеры-медики», туристический клуб «Тайные тропы», благотворительный проект «Вторсырьё на благотворительность», организация «Свежий ветер», благотворительный фонд «Ты дома», больничная клоунада и другие.

Большое внимание уделили Самарскому региональному отделению ВОД «Волонтёры Победы», которые в следующем году, который объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы, будут принимать активное участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Великой Победы. В 2019 году Волонтёры Победы Самарской области провели более 300 мероприятий в сфере патриотического воспитания граждан.

Также в рамках форума состоялась премьера фильма о самарских добровольцах, подготовленного в рамках акции «Неслучайные истории». Она стартовала в сентябре этого года: истории о волонтёрах публиковались в социальных сетях, СМИ и Интернете.

«В этом году Форум добровольцев Самарской области приобрел новый формат и качество. Форуму предшествовала акция «Неслучайные истории», рассказывающая о тех людях, которые помогают в больницах и хосписах, ищут потерявшихся детей, тушат пожары, приходят в детские дома, решают экологические проблемы, занимаются благоустройством и организацией событий». В рамках акции мы рассказали более 100 историй конкретных людей», — пояснила Юлия Рябева, руководитель Ресурсного центра добровольчества Самарской области.

По итогам делового дня форума памятные благодарности получили 53 волонтёра и координатора добровольческих движений. Уже 19 ноября все добровольцы региона соберутся в МТЛ «Арене», где состоится торжественная часть форума, на которой будет представлен специально подготовленный спектакль-концерт, передает пресс-служба облправительства.
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