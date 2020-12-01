В Самаре пройдут мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалидов

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3 декабря во всем мире ежегодно отмечается Международный день инвалидов. В преддверии праздника министерство спорта Самарской области проводит онлайн-фестиваль среди детей-инвалидов. Мероприятие организовано в целях пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

В рамках фестиваля запланированы следующие активности:

1. онлайн-соревнования по шашкам (русские шашки – молниеносная игра). Состязание пройдет 3 декабря 2020 года в 15.00 на сайте playok.com. Для участия необходимо пройти регистрацию, не позднее чем за 5 минут до их начала. Возрастные группы участников: до 14 лет, от 14 до 18 лет, 18 лет и старше (юниоры).

2. мероприятие «Все возможно с ГТО», проводится в заочной и онлайн формах до 11 декабря 2020 года. К участию допускаются дети с ограниченными возможностями здоровья не старше 18 лет. Все в обязательном порядке должны быть зарегистрированы в базе данных комплекса ГТО и иметь уникальный идентификационный номер (УИН). Для участия в мероприятиях ГТО необходимо до 3 декабря направить заявку на адрес электронной почты ГАУ СО «ОЦСМ» gaugto@mail.ru с пометкой «Заявка «Все возможно с ГТО».

Кроме того, 3 декабря в прямом эфире через платформу zoom.us состоится «Зарядка с чемпионом» (точное время проведения, идентификатор и пароль будут высланы участникам дополнительно).

Ознакомиться с положением о фестивале, а также заполнить заявку можно в приложении, передает пресс-служба горадминистрации.