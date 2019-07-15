В Самаре пройдет обсуждение дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2020 год
15 июля 2019 21:08
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С 13.07.2019 по 29.07.2019 на территории Администраций внутригородских районов будут проведены общественные обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств, всего в перечень попали 20 территорий. С дизайн-проектами можно ознакомиться здесь.
В список территорий, претендующих на комплексное благоустройство, попали парки, скверы, бульвары во всех районах Самары.
Куйбышевский район:
Ерик Парк (ЖК «Волгарь»)
Сквер Памяти погибшим воинам-односельчанам
Сквер Речников (ул. Флотская)
Октябрьский район:
Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (около д. 68 по ул. Гагарина)
Территория детской площадки, прилегающая к бульвару по ул. Челюскинцев
Сквер в районе д. 6 по ул. Часовой / ул. Ерошевского
Красноглинский район:
Территория в мкр. Крутые Ключи, расположенная с торцов домов № 6 и № 13
Сквер у ЗАГС-а в районе д. 13А по ул. Сергея Лазо в пос. Управленческий
Сквер по ул. Овчарова
Железнодорожный район:
Парк Щорса
Сквер Первых Космонавтов (в районе д. 13 по ул. Гагарина)
Советский район:
Территория по ул. Авроры (нечетная сторона) в границах улиц Мориса Тореза, Аэродромной
Территория в границах улиц Советской Армии и Блюхера
Кировский район:
Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова
Территория в районе дома № 111А по ул. Транзитной
Промышленный район:
Парк «Воронежские озера»
Городской парк культуры и отдыха «Молодежный»
Детский сквер по ул. Победы
Самарский район:
Сквер на Хлебной площади
Ленинский район:
Бульвар по ул. Мичурина от ул. Владимирской до ул. Дачной
После проведения обсуждения, 30 августа общественная комиссия утвердит дизайн-проекты благоустройства территорий с учётом мнений жителей. Затем, в начале августа будет организовано рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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Комментарии
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Главным условием приоритетного проекта, который будет реализовываться до 2024 года, является активное участие жителей на всех этапах его реализации. Социум
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Прием проведет Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова совместно с сотрудниками аппарата. Социум
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До сих пор такое оборудование, как МРТ, в детских лечебных учреждениях не устанавливалось. Здравоохранение
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15 июля 2019 13:26
Также вице-премьер дала указание рассчитать потребность больниц в лекарствах не от количества коек, а от реальных пациентов. Здравоохранение
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