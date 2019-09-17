В Самаре подведут итоги V Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Самарской области

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Главная цель конкурса – повысить эффективность благотворительной деятельности, поддержать инициативы общественных организаций и населения в решении актуальных социальных проблем на территории деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ».В 2015 году в соответствии с Дополнительным соглашением № 3 к Соглашению о сотрудничестве между Правительством Самарской области и ПАО «ЛУКОЙЛ» проведен первый конкурс социальных и культурных проектов.Конкурс направлен на повышение экономической эффективности организаций социального сектора и предусматривает проектный подход, аналогичный распределению грантов в научной среде. На сегодняшний день конкурс проходит в 20 регионах Российской Федерации. За время существования конкурса рассмотрено более 23 тысяч проектов. Из них стали победителями более 4,5 тысяч проектов. На реализацию проектов-победителей было направлено более 700 млн. рублей.19 марта 2019 года объявлено начало V Конкурса в Самарской области.Ежегодный конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» проводится по трем постоянным номинациям: «Экология», «Духовность и культура», «Спорт», передает пресс-служба облправительства.