В Самаре отметят Всемирный день донора

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В этот день на станции будет организовано несколько площадок, на которых будут проведены конкурсы для всех желающих. Участники смогут выиграть подарки от партнеров мероприятия и получить возможность посетить экспозиции учреждений культуры Самарской области. По традиции каждый донор, сдавший кровь или ее компоненты, сможет принять участие в беспроигрышной лотерее и выиграть фирменный подарок от службы крови.Улыбками и хорошим настроением с донорами поделятся в этот день бессменные помощники службы крови - волонтеры-медики СамГМУ и волонтеры Самарского дома молодежи, передает пресс-служба облправительства.