В Самаре открылась модельная библиотека нового поколения
12 ноября 2019 18:04
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После проведения в 2015 году ремонтных работ библиотечное пространство полностью преобразилось, стало открытым и доступным для всех посетителей. Модернизация библиотеки продолжилась в этом году. Благодаря Национальному проекту «Культура» установлено современное звуковое и световое оборудование, которое позволит проводить мероприятия на качественно новом уровне.
Преобразилось информационное пространство и за счет внедрения современной автоматизированной библиотечной системы и RFID-технологий. (RFID - Radio Frequency Identification – радиочастотная идентификация), что делает процесс обслуживания читателей комфортным и более рациональным. С помощью RFID-технологий решается сразу несколько задач: повышается уровень обслуживания читателей, уменьшается время выдачи литературы, анализируем запросы литературы читателей, и формируется для них индивидуальный список рекомендаций, максимально автоматизируются технологические операции учета, хранения, инвентаризации, выдачи изданий.
«Это первая модельная библиотека в Самаре, которая открывается благодаря реализации национального проекта «Культура», настоящий прорыв для библиотечной отрасли. Уже сегодня это деловой, творческий, интеллектуальный центр. Созданные здесь новые информационные технологии позволяют библиотеке стать удобной, современной, комфортной. Здесь проходят спектакли, творческие встречи, презентации. Нацпроект дает возможность библиотекам стать еще ближе к своим читателям», - отметила Евгения Мищенко, заместитель руководителя Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самары.
Благодаря реализации национального проекта «Культура», который курирует лично Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, по всей Самарской области в этом году открываются 9 модернизированных библиотек нового поколения.
«По линии национального проекта «Культура» на территории страны вводится в этом году 110 модельных библиотек и сразу 9 в Самарской области, мы держим пальму первенства. Эта библиотека станет однозначно центром городского сообщества, местом притяжения молодых читателей», - говорит Павел Покровский, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области.
Пространство современное библиотеки привлекает молодых читателей и благодаря различным мастер-классам, творческим активностям, будь то читки актуальных пьес, спектакли, творческие встречи, интерактивные занятия для детей.
Дизайнерское оформление библиотеки находит отражение в актуальных выставках, посвященных знаковым литературным и историческим событиям, юбилеям писателей и поэтов.
Творческое пространство библиотеки представлено яркими и запоминающимися своей нестандартностью форм и жанров, подходом к темам книжными экспозициями и выставочными проектами:
- галерейная площадка «Монпарнас»;
- выставочный зал «Пятое измерение квадрата», к 140-летнему юбилею Казимира Малевича;
- экспозиция «Менделеев. Система мироздания», посвященная Международному году периодической таблицы химических элементов;
- галерея «неОДИНОЧЕСТВО… НЕвстреча…Диалог поэтических миров в письмах и стихах Райнера Рильке и Марины Цветаевой», приуроченная к началу перекрестного года литературы и театра Австрии и России;
- музейная экспозиция «Необычайное путешествие с Владимиром Маяковским по Стране Советов» и др.
В честь открытия библиотеки для посетителей были организованы интерактивные площадки по песочной анимации, робототехнике, 3D-моделированию, научным экспериментам, передает пресс-служба горадминистрации.
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Комментарии
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12 ноября 2019 18:04
В Библиотеке установлено современное звуковое и световое оборудование, которое позволит проводить мероприятия на качественно новом уровне. Социум
62
12 ноября 2019 17:49
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12 ноября 2019 14:51
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