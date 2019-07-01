В Самаре определили финалистов конкурса «Цифровой прорыв»

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В Самаре подвели итоги регионального этапа крупнейшего всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей».Полуфинал прошел в минувшие выходные в Самарском государственном экономическом университете. В нем приняли участие 130 специалистов в области программирования, дизайна и управления проектами.Финалистами этапа стали 17 команд.В полуфинале встретились команды из Самарской области и Оренбурга. Задания для хакатона определялись стратегическими направлениями внутренней политики России. Участникам этапа в Самаре предложили разработать проекты в пяти номинациях — «Здравоохранение», «Образование и наука», «Государственное управление», «Транспорт и логистика», а также «ЖКХ и городская среда».Трек «Здравоохранение» стал самым популярным — разработкой решений для этой сферы занимались девять команд. Одними из победителей трека стала команда Skynet:«Мы волновались, потому что чувствовали высокую конкуренцию — в нашем треке было больше всего команд, очень опытных и профессиональных. За 36 часов хотелось разработать максимально готовый продукт, который бы говорил сам за себя. Рады, что все получилось, как задумывали — готовы ехать на финал в Казань и побеждать», —поделилась Елена Трошина, участница команды Skynet.«Хакатон в Самаре стал самым крупным соревнованием минувших выходных — в стенах вуза встретились 130 лучших специалистов региона. Команды работали слаженно и профессионально, и действительно смогли удивить экспертное жюри высокими уровнем представленных проектов. В финал мы пригласили 17 сильнейших команд и с нетерпением ждем встречи с ними на хакатоне в Казани», — отметил Олег Мансуров, руководитель конкурса «Цифровой прорыв».Финал конкурса состоится в сентябре 2019 года в Республике Татарстан. В нем примут участие команды-финалисты регионального этапа, который проходит в 40 городах России с 8 июня по 28 июля. Вместе с Самарой региональный этап в эти выходные приняли Ульяновск, Красноярск, Архангельск и Ставрополь.Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявок из всех регионов России.20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.Очные мероприятия будут проводиться с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создадут прототипы цифровых продуктов.По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре АНО «Россия – страна возможностей».Экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» включает представителей таких крупных компаний как «Росатом», «Mail.ru Group», «Мегафон», «МТС», передает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».