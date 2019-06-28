В Самаре обсудили подготовку топливно-энергетического комплекса СО к предстоящему отопительному периоду

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Сегодня, июня, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской областипровёл заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области.Участие в заседании приняли руководители органов исполнительной власти региона, представители сетевых организаций энергоснабжения, Поволжского управления Ростехнадзора, Главного управления МЧС России по Самарской области.На совещании прозвучали доклады руководителей сетевых энергетических организаций о подготовке топливно-энергетического комплекса к предстоящему отопительному периоду. Ремонтная программа призвана повысить надежность эксплуатации оборудования, обеспечить эффективную работу электрических сетей. На объектах энергетики проходят ремонты основного и вспомогательного оборудования,зданий и сооружений, электрических подстанций, сетей, ведется расчистка воздушных линий электропередач, восстановление поврежденных кабелей.Кроме того, проводятся ревизии резервных источников электрической энергии, пополняются запасы резервного топлива, необходимого оборудования и материалов, ведется подготовка автотранспорта и спецтехники. Проводятся инструктажи и противоаварийные тренировки с персоналом. Актуализированы инструкции по взаимодействию с заинтересованными службами и ведомствами.Все мероприятия выполняются в соответствии с ранее утверждёнными графиками.«Основная задача сейчас, в летнее время, - обеспечить эффективное выполнение мероприятий по ремонту сетевого и генерирующего оборудования, наличию необходимых резервов материалов, техники, автотранспорта для недопущения или оперативной ликвидации возможных аварий в предстоящий зимний период, - подчеркнул Виктор Кудряшов. – И очень важно до начала отопительного сезонаотработать алгоритм взаимодействия во время возникновения непредвиденных ситуаций», передает пресс-служба облправительства.