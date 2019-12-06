В Самаре состоялось торжественное открытие благотворительной акции «Ёлка желаний»

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Первые участники мероприятия – юные воспитанники центра «Иволга», которые вместе с мэром украсили новогоднюю ёлку открытками с пожеланиями маленьких самарцев, воспитывающихся в социальных учреждениях города.Елена Лапушкина вручила ребятам из «Иволги» подарки и символический «Новогодний огонёк», который теперь будет зажигаться на всех городских новогодних ёлках и даст старт детским праздникам.Когда настало время снимать открытки, Елена Лапушкина взяла три конверта. Главе города предстоит исполнить пожелания детей, которые мечтают о таких подарках как коньки, набор для куклы и планшет.Благотворительная акция «Ёлка желаний» проводится уже в 12 раз. Всего за эти годы подарки получили около 9 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.В прошлом году в рамках акции детям подарили 765 подарков: игрушки, спортивную одежду и обувь, лыжи, коньки, велосипеды, сотовые телефоны, планшеты, фотоаппараты, беспроводные колонки и внешние аккумуляторы, косметику и другие подарки.Исполнить новогоднее желание ребенка может любой житель города. Сделать это достаточно просто: нужно снять открытку с «Ёлки желаний», которая находится в Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации г.о.Самара по адресу ул. Куйбышева, 44 и лично вручить подарок ребенку.Акция продлится до 27 декабря, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации