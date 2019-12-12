В СОУНБ состоится большой Рождественский бал с соблюдением традиций светских гостиных XIX века

100

В мероприятии примут участие:- народный танцевальный коллектив «Ретро-стиль» (художественный руководитель – лауреат международных конкурсов Валентина Абрамова);- инструментальный оркестр «Квинта» (художественный руководитель – лауреат международных конкурсов Людмила Левицкая);- вокальный ансамбль «Ассоль» (художественный руководитель – лауреат международных конкурсов Светлана Трошкова);- Мастерская балета в Самаре (руководитель Евгения Мессель) и другие.Грандиозному балу предшествовала длительная подготовка, которая включала цикл творческих встреч с деятелями хореографического искусства и кинопоказы. Особенно участникам проекта запомнились лекции о бальном этикете и особенностях костюма кандидата искусствоведения Анны Лазанчиной. Все, кто слушал лекции, теперь знают, о чем можно сообщить обществу, меняя положение веера в руках, и нарушение какого из законов, принятых в свете, заставило Владимира Ленского вызвать на роковую дуэль Евгения Онегина.Участники проекта отрабатывали движения полонеза, падеграса, вальса-контрданса и многих других салонных танцев с преподавателем проекта «Золотая осень» Валентиной Федоровной Абрамовой. А в середине ноября руководитель клуба декоративно-прикладного искусства «Мастерица» Ольга Дугарь провела мастер-класс по изготовлению бальных аксессуаров, которые можно будет увидеть на Рождественском балу., предусматривающий наличие элементов бальных нарядов XIX века, обязателен: декольте и перчатки, шлейф или оборка, рукава в виде буфов, прически или головные уборы, маски и т.д. Участники бала уже сшили или приобрели наряды, многим пришлось декорировать удобную для танцев обувь.У гостей вечера будет возможность познакомиться с книжно-иллюстративной выставкой «И блеск, и шум, и говор балов», где представлена литература о бальном этикете, танцах и культуре XIX века, сборники нот и многое другое из фонда отдела искусств.Стать участником Рождественского бала могут все, кто любит и хочет танцевать салонные танцы, а также готовить соответствующий наряд, передает пресс-служба минкульта СО.Фото: пресс-служба минкульта СО