В СОУНБ Андрей Антонов, солисты театра оперы и балета и филармонии исполнят арии

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Перед гостями и читателями библиотеки выступят заслуженный артист РФ, ведущий солист Самарского академического театра оперы и балета Андрей Антонов (бас), а также лауреаты всероссийских и международных конкурсов: Юлия Маркова (меццо-сопрано), солист Самарской филармонии Евгений Саврасов (тенор), солисты Самарского академического театра оперы и балета Наталья Бондарева (сопрано), Анна Костенко (меццо-сопрано), Владимир Боровиков (баритон), Александр Урманов (баритон), народная артистка Ингушетии Татьяна Горшкова (сопрано).Партия фортепиано: лауреаты всесоюзных и международных конкурсов Наталья Дёмина, Ольга Ерофеева, Татьяна Кузуб, Светлана Чернова.В программе музыкальной гостиной - арии из опер русских и зарубежных композиторов.Специально к музыкальной гостиной «Гала опера» специалисты отдела искусств СОУНБ приготовили книжно-иллюстративную выставку «Встреча с оперой», гдеможно будет посмотреть и полистать книги, которые вводят в этот удивительный мир, знакомят с либретто (их можно найти более ста в различных сборниках), с авторами и историей создания шедевров мирового оперного искусства. Некоторые экспонаты можно будет взять почитать на дом. Кроме того, сотрудники отдела смогут порекомендовать книги индивидуально каждому читателю, в фондах найдется литература, полезная для профессиональных музыкантов и студентов, и интересная любителям.Вход свободный, передает пресс-служба СОУНБ.