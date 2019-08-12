В России создали беспилотный Lada-катафалк

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Прототип может достигать скорости пять километров в часКак рассказал собеседник агентства, авторами разработки стали учащиеся одного из сибирских вузов.В будущем проект будет доработан, при этом его создателей будут консультировать специалисты из "Яндекса", МАДИ, "Камаза" и других компаний, занимающихся аналогичными разработками.