В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от болезней осенью
14 октября 2019 18:29
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— Это тоже стимулирует высокий уровень иммунной защиты организма, — отметила она в ходе прямого эфира на портале "Будущее России. Национальные проекты".
Глава ведомства отметила, что сейчас наблюдается подъём заболеваемости негриппозного характера, так как вирус гриппа ещё не пришёл. Но уже сейчас следует запастись масками и средствами дезинфекции.
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