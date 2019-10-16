В Росгвардии объяснили, зачем необходима проверка на полиграфе

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В Государственную Думу в среду был внесен законопроект, которым предлагается установить обязательные проверки на полиграфе для поступающих на службу в Росгвардию, следует из базы данных нижней палаты парламента. Авторами законопроекта выступили глава комитета по безопасности и противодействию коррупциии его заместитель"Проверки на полиграфе позволят повысить антикоррупционную дисциплину кандидатов при их поступлении на службу и выявить лиц, несоответствующих по своим моральным качествам для службы в Росгвардии", - заявил Грибакин, комментируя внесенную инициативу.Законопроект разрабатывался в тесном сотрудничестве депутатов ГД с представителями Росгвардии, подчеркнул собеседник агентства."Вопросы противодействия коррупции находятся на личном контроле директора федеральной службы войск национальной гвардии генерала армии Виктора Золотова. По его поручению представители ведомства приняли участие в разработке законопроекта, который определит использование полиграфа при приеме кандидатов на службу и проверок действующих военнослужащих и сотрудников", - подчеркнул Грибакин.Список попадающих под проверки на полиграфе, а также основания для их проведения будут определяться нормативными правовыми актами Росгвардии, сказал официальный представитель ведомства."Необходимость таких проверок обусловлена тем, что Росгвардия выполняет ряд особых задач по обеспечению общественной и государственной безопасности, в том числе по противодействию терроризму и экстремизму, охране важных государственных объектов, контролю в сфере оборота оружия", - заключил Грибакин.