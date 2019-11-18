В «Пятерочку» за паспортом: в Самаре открылся новый офис МФЦ

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Инициатором нового проекта выступило руководство Волжского дивизиона торговой сети «Пятёрочка». При поддержке Правительства Самарской области и Уполномоченного МФЦ Самарской области сразу же началась организационная и подготовительная работа. Был проведен ремонт помещения с учетом всех требований доступности и комфорта бренда «Мои документы». Расходы полностью взяла на себя торговая сеть «Пятерочка», бюджетные средства на этом проекте удалось сэкономить.Для данного района Самары характерна плотная жилая застройка, он является одним из самых густонаселенных в городе. Открытие офиса МФЦ в шаговой доступности от дома стало настоящим подарком для сотен людей. Офис работает по будням с 9.00 до 18.00 и способен обслуживать до 300 человек в день. Специалисты работают в 4 окнах приема - выдачи документов и готовы предоставить более 300 государственных и муниципальных услуг.Многофункциональный центр уже 2 месяца проработал в тестовом режиме, и за это время были отлажены все направления его деятельности. Заявители уже успели оценить все преимущества расположения нового многофункционального центра в магазине у дома, ведь это позволяет значительно экономить время, совмещая процесс получения госуслуг с походом за продуктами. За время работы офиса в тестовом режиме здесь уже оказано порядка 1500 государственных и муниципальных услуг.Директор ГКУ СО «УМФЦ» Павел Синёв:«Это первый в России опыт открытия МФЦ в рамках государственно-частного партнерства на площадке магазина «Пятерочка». В таких мегаполисах как Самара создание дополнительных «окон», которые бы взяли на себя часть нагрузки основных офисов, крайне важно. И статистика уже подтвердила, что данный МФЦ открыт в нужном месте, он стал востребованным среди жителей».Директор МАУ г.о. Самара «МФЦ» Александр Иванов:«Данный формат взаимодействия с коммерческими структурами позволяет сделать процесс получения государственных и муниципальных услуг еще болеедоступным. И мы уже можем констатировать, что проект этот состоялся, что он успешно реализуется», передает пресс-служба облправительства.