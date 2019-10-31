В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

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В справке говорится, что будущий президент России состоял на учете в комсомольской организации Управления КГБ с 1975 года."Во время работы в органах госбезопасности Путин В. В. зарекомендовал себя исполнительным, дисциплинированным и добросовестным сотрудником. <...> Морально устойчив. Пользуется заслуженным авторитетом у товарищей по работе", — отмечается в характеристике.В документ также подчеркивается, что Путин был мастером спорта СССР по дзюдо и самбо.Владимир Путин начал работать в КГБ по окончании юридического факультета Ленинградского госуниверситета в 1975 году. В 1985-1990-х он служил в ГДР по линии внешней разведки. В 1991 году Путин уволился из органов госбезопасности."Документ не является секретным, как написали ранее некоторые СМИ. Это типичная характеристика на комсомольца. Владимир Владимирович Путин состоял на службе в КГБ, он был комсомольцем, хотел стать кандидатом в члены ЦК КПСС. Для того чтобы это произошло, по месту его работы была написана характеристика-рекомендация", — сообщила РИА Новости главный архивист отдела научно-публикаторской и выставочной работы Анна Зыкова.Посетители выставки "Выдающиеся деятели отечественной истории XX-XXI веков" могут также увидеть анкеты Валентины Матвиенко и Георгия Полтавченко, письма, фотографии, документы с резолюциями Михаила Горбачева, Юрия Гагарина, Игоря Курчатова, Максима Горького, Казимира Малевича и других.