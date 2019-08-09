В Москве проходит церемония прощания с Вилли Токаревым

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Проститься с артистом приходят десятки людей. У входа в храм играют популярные песни Токарева, двое молодых людей раздают всем желающим диск "Эхо войны" с аранжировкой и бэквокалом шансонье. Поклонники и коллеги несут цветы к гробу с телом певца, соболезнования принимают родные и близкие.Шансонье скончался в воскресенье в возрасте 84 лет. Его похоронят на Калитниковском кладбище.Вилли Токарев (полное имя Вилен) является одним из самых популярных шансонье в СССР – известен как исполнитель таких песен, как "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы". В 1974 году он эмигрировал в США, а в 1990-е годы вернулся в Россию.В 2005 году Роберт Фарнон, аранжировавший песни Фрэнка Синатры, Тони Беннета и других классиков, пригласил Вилли Токарева в Лондон и восторженно отозвался об альбоме "Я Вас любил", охарактеризовав его как The Master Singer. Токарев записал около 50 альбомов, он неоднократный обладатель премии "Шансон года".