В Кирове таксист спас пенсионерку от телефонных мошенников

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"Работающий в такси мужчина привез в полицию 50 тысяч рублей. Он рассказал, что ему под видом клиента позвонил незнакомец и попросил выполнить "деликатную просьбу". Звонящий объяснил, что к таксисту выйдет пожилая женщина и передаст деньги, которые с помощью платежного терминала нужно перевести по указанным реквизитам. Эти средства якобы пойдут на решение проблем, возникших у родственника пенсионерки с правоохранительными органами", - говорится в сообщении.Взяв у пожилой кировчанки деньги, мужчина предположил, что она могла стать жертвой преступления, поэтому и решил обратиться в полицию."Сотрудники полиции выяснили, что накануне 91-летней женщине по телефону позвонили незнакомцы под видом сотрудников правоохранительных органов. Они сообщили, что ее внук якобы стал виновником дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. За невозбуждение уголовного дела звонящие попросили деньги, которые нужно передать "курьеру" - им и оказался водитель такси", - сообщает пресс-служба ведомства.По факту покушения на совершение мошенничества следователем УМВД России по городу Кирову возбуждено уголовное дело, устанавливаются личности и местонахождение злоумышленников.Деньги возвращены владелице. Решается вопрос о поощрении водителя такси.