В ДК "Победа" будет представлена музыкально-литературная программа «От героев былых времён..»
2 декабря 2019 16:47
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8 декабря 2019 года в 13.00 часов в МБУК Дом культуры «ПОБЕДА» (проспект Кирова 72 «А») будет представлена музыкально-литературная программа «От героев былых времён..» лауреатов межнационального фестиваля-конкурса искусств.
Цель фестиваля-конкурса - это морально-нравственное воспитание многонациональной молодёжи, возрождение национальных, духовных традиций преемственности и связи поколений, формирование чувства патриотизма и патриотической культуры, посредством представления разных направлений искусства.
На мероприятие приглашены представители органов законодательной и исполнительной власти г.о. Самара, герои и ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники концлагерей, пенсионеры, представители национальных общественных объединений региона.
Ежегодно 9 декабря в Российской Федерации отмечается День Героев Отечества. Памятная дата установлена в 2007 году. До 1917 года в этот день (26 ноября по старому стилю) в России отмечался праздник георгиевских кавалеров. В настоящее время страна чествует Героев Советского Союза, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, Героев Социалистического труда, Героев Российской Федерации, воинов Российской Армии.
Программа мероприятия:
12.30-13.00 – Трансляция в фойе ДК «Победа» видео-ролика «Героический вклад народов в Великую Победу».
13.00 – 13.15 - Приветствия и поздравления от официальных лиц, и почётных гостей.
13.15 -14.45 - Многонациональная концертная программа.
15.45 – 16.00 - Церемония награждения лауреатов фестиваля, передает пресс-служба ДДН.
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