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Новости /  Общество /  Социум  

Уже первые. Клип Little Big стал самым популярным на YouTube-канале Евровидения

13 марта 2020 23:54
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Уже за первые десять часов после публикации видео набрало более миллиона просмотров.
Клип на песню Uno группы Little Big, которая представит Россию на Евровидении-2020, стал самым популярным на официальном канале конкурса в YouTube, передает Лайф.


К 21:00 13 марта видео набрало 5,5 миллиона просмотров. Клип стал лидером рейтинга как по количеству просмотров, так и по количеству лайков. Видео опубликовали в час ночи по московскому времени 13 марта. За первые десять часов клип набрал более миллиона просмотров.

Международный конкурс Евровидение-2020 пройдёт в нидерландском Роттердаме с 12 по 16 мая. Группа Little Big должна выступить с песней Uno в первом полуфинале 12 мая. Коллектив предстанет в расширенном составе — вшестером. Своими конкурентами музыканты считают представителей Болгарии, Литвы и Исландии.


Фото:   соцсети


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Комментарии


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13 марта 2020  23:54
Уже за первые десять часов после публикации видео набрало более миллиона просмотров.
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