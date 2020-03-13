Уже первые. Клип Little Big стал самым популярным на YouTube-канале Евровидения
13 марта 2020 23:54
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К 21:00 13 марта видео набрало 5,5 миллиона просмотров. Клип стал лидером рейтинга как по количеству просмотров, так и по количеству лайков. Видео опубликовали в час ночи по московскому времени 13 марта. За первые десять часов клип набрал более миллиона просмотров.
Международный конкурс Евровидение-2020 пройдёт в нидерландском Роттердаме с 12 по 16 мая. Группа Little Big должна выступить с песней Uno в первом полуфинале 12 мая. Коллектив предстанет в расширенном составе — вшестером. Своими конкурентами музыканты считают представителей Болгарии, Литвы и Исландии.
Фото: соцсети
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Комментарии
Социум
13 марта 2020 23:54
Уже за первые десять часов после публикации видео набрало более миллиона просмотров. Социум
58
13 марта 2020 21:38
Будьте внимательны и осторожны! Социум
115
13 марта 2020 20:08
Данный стандарт – это комплекс современных управленческих практик, направленных на обеспечение экономики региона высококвалифицированными кадрами. Социум
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Здравоохранение
13 марта 2020 20:58
Это ставит под сомнение устоявшееся мнение, что дети практически не подвержены заражению. Здравоохранение
138
13 марта 2020 17:49
Они полностью вылечились. Здравоохранение
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13 марта 2020 17:21
В России зарегистрировано 45 случаев, жертв нет. Здравоохранение
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