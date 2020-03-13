Уже первые. Клип Little Big стал самым популярным на YouTube-канале Евровидения

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К 21:00 13 марта видео набрало 5,5 миллиона просмотров. Клип стал лидером рейтинга как по количеству просмотров, так и по количеству лайков. Видео опубликовали в час ночи по московскому времени 13 марта. За первые десять часов клип набрал более миллиона просмотров.Международный конкурс Евровидение-2020 пройдёт в нидерландском Роттердаме с 12 по 16 мая. Группа Little Big должна выступить с песней Uno в первом полуфинале 12 мая. Коллектив предстанет в расширенном составе — вшестером. Своими конкурентами музыканты считают представителей Болгарии, Литвы и Исландии.Фото: соцсети