Умер академик Энеев, благодаря которому Гагарин полетел в космос

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Энеев родился в Грозном 23 сентября 1924 года. В 1948-м он закончил механико-математический факультет МГУ и поступил в аспирантуру НИИ механики МГУ.В 1950-х академик изучал вопрос управления ориентацией многоступенчатой ракеты. Его исследования были использованы при запуске первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Также расчёты учёного позволили доказать, что перегрузка и высокая температура не опасны для космонавта. Благодаря этому состоялся первый полёт человека в космос в 1961 году.Фото © Wikipedia