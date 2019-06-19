Участники шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова и Ержан Максим записали совместную песню «Эта любовь»
19 июня 2019 19:15
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«Наконец-то состоялся релиз нашего с Ержаном Максимом дуэта «Эта Любовь», — написала она.
Ранее юная исполнительница делилась на своей странице в этой социальной сети сообщением о съемках клипа на эту песню.
Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Она оказалась в центре скандала из-за своей победы на шоу «Голос. Дети». Этот результат был аннулирован «Первым каналом» после проверки, которая показала, что на голосование было оказано внешнее воздействие. Впоследствии расследование компании Group-IB выявило накрутку голосов в пользу Микеллы Абрамовой. Второе место на конкурсе занял Ержан Максим.
«Первый канал» позднее заново провел конкурс, отказавшись от выбора единственного победителя. В итоге награды получили все финалисты проекта.
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