У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
20 июня 2019 22:00
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Это было сделано после того, как Алибасов обвинил в своем плохом самочувствии Марият Мухину, которая представлялась его лечащим врачом. По словам Алибасова, Мухина не его врач и виновата в том, что реабилитация проходит не так, как прогнозировали в НИИ имени Склифосовского.
Телеканал «360» 20 июня рассказал о диетологе Мухиной, которая назвала себя другом и лечащим врачом Алибасова. По ее словам, продюсер в руках мошенников, которые не дают ему препараты, не делают назначенные уколы. Они также настраивают его против Мухиной, которая «десять лет его лечила», и насильно удерживают в квартире.
По словам Горжанкина, между Мухиной и Алибасовым около 14:00 мск произошел конфликт. Продюсер вызвал полицию, а когда правоохранители приехали, он сказал, что его никто не удерживает и «не надо тревожить жителей подъезда». «РИА Новости» в НИИ имени Склифософского сообщили, что Мухина не работает в центре.
Алибасов, как сообщал его сын, выпил жидкость для прочистки труб по ошибке, перепутав ее с бутылкой сока. Его госпитализировали 6 июня. Врачи диагностировали ожоги дыхательных путей и пищевода. Для восстановления продюсера ввели в медикаментозный сон. Он очнулся 11 июня и плохо помнил что-либо, включая кто он такой. Позднее самочувствие продюсера улучшилось, 17 июня Алибасова выписали из больницы.
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Комментарии
Социум
20 июня 2019 22:00
Это было сделано после того, как Алибасов обвинил в своем плохом самочувствии Марият Мухину, которая представлялась его лечащим врачом. Социум
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20 июня 2019 18:00
Основная цель акции выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства. Социум
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20 июня 2019 17:28
Алибасов-младший назвал слова отца "трешем". Социум
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