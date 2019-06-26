Творческую молодежь региона поощрили за успехи

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Дипломы получили 49 молодых людей, которые стали победителями и лауреатами фестиваля «Всероссийская студенческая весна», Международного конкурса молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского, Всероссийской студенческой олимпиады и Молодежных дельфийских игр России. За первое место молодые люди получили дипломы на 50 тысяч рублей, за второе место – 30 тысяч, за третье – 2- тысяч. Такие же дипломы получили педагоги и наставники ребят.Поздравил молодых людей Сергей Бурцев, заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи: «Мы собрались в канун Дня молодежи России, который официально отмечается 27 июня. Но мы решили провести целую серию мероприятий и начинаются они сегодня с вручения поощрений выдающимся молодым людям, победителям творческих, интеллектуальных конкурсов. Я хотел бы от имени Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова поблагодарить вас всех за работу, которую вы проводите. Это большой вклад в развитие Самарской области и всей России».Поощрения Правительства Самарской области получают молодые люди от 14 до 30 лет, ставшие победителями или лауреатами крупных всероссийских и международных конкурсов. Поощрения талантливые ребята получат ежеквартально. По итогам второго квартала 66 человек получат денежные средства, передает пресс-служба облправительства.