Том Круз по приглашению Зеленского прибыл на Украину

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— Во время встречи Том Круз сообщил Владимиру Зеленскому, что заинтересовался украинскими местами для съёмок одного из своих новых кинопроектов, — сообщили в пресс-службе главы государства.Кроме того, Зеленский сообщил актёру о новом законе, согласно которому иностранные производители могут рассчитывать на компенсации, если будут снимать фильмы на территории Украины. Так, Рада предложила ввести 25-процентный размер возмещения за съёмки в Незалежной и увеличить выплаты на 5%, если в основе картины лежит украинское литературное произведение.