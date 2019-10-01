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Новости /  Общество /  Социум  

Том Круз по приглашению Зеленского прибыл на Украину

1 октября 2019 22:45
93
Во время встречи лидер Незалежной рассказал Крузу о собственном опыте работы в кино и преимуществах съёмок фильмов на Украине.
Американский актёр Том Круз по приглашению президента страны Владимира Зеленского прибыл в Киев. Во время встречи лидер Незалежной рассказал Крузу о собственном опыте работы в кино и преимуществах съёмок фильмов на Украине, передает life.ru.

— Во время встречи Том Круз сообщил Владимиру Зеленскому, что заинтересовался украинскими местами для съёмок одного из своих новых кинопроектов, — сообщили в пресс-службе главы государства.

Кроме того, Зеленский сообщил актёру о новом законе, согласно которому иностранные производители могут рассчитывать на компенсации, если будут снимать фильмы на территории Украины. Так, Рада предложила ввести 25-процентный размер возмещения за съёмки в Незалежной и увеличить выплаты на 5%, если в основе картины лежит украинское литературное произведение.


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