«Театральное Приволжье»: в ДК «Заря» школьники показали мюзикл «Тайна Серого замка, или Каникулы с привидениями»
21 октября 2019 16:51
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Участники – студенческие и школьные театры. Образцовая эстрадная студия «Дорога добра», организованная на базе Детской школы искусств №6, стала
победителем регионального этапа в номинации «Школьные театры». Теперь ей предстоит защищать честь Самарской области в финале.
Юных актеров поддержал заместитель Председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов: «Конкуренция высока, ребята будут соревноваться с коллективами из других регионов ПФО, поэтому им очень важна наша поддержка. Я считаю, что наш школьный театр, равно как и коллектив актерского курса Самарского государственного института культуры со спектаклем «Аленький цветочек», который представляет нашу область в номинации «Студенческие театры», достойны права быть лучшими. Однако в любом случае судить зрителям. В ноябре будет голосование, и для нас важно, чтобы зрители из других регионов тоже поддержали наши проекты».
Этот спектакль стал для студии «Дорога добра» экспериментом – юные актёры впервые попробовали себя в роли артистов мюзикла. Музыку к спектаклю написал молодой самарский композитор Иван Пилюкшкин, автором либретто стала режиссер студии Наталья Беляева. Это смешная и поучительная история о встрече простых школьников с призраками.
Наталья Беляева поделилась впечатлениями от работы над спектаклем: «Это новый опыт, и мы с ним справились. Нас высоко оценили. К спектаклю мы готовились два месяца, но в течение года мы его дорабатывали вместе с артистами, делали новые сцены. Самым сложным было показать мистику, заявленную в спектакле, различия между современными подростками и привидениями, обитающими в замке. В спектакле мы акцентировали внимание на изменениях в ребятах, которые произошли с ними во время истории в Сером замке. Все происшествия в замке помогли им стать более серьезными, у них появилось чувство сострадания, любовь к ближнему».
Александр Фетисов подчеркнул, что фестиваль для подрастающего поколения имеет важное значение: ребята приобщаются к театральному искусству, творчески развиваются, с ними работают различные специалисты – режиссеры, хореографы, музыканты, и все приобретенные навыки, даже если не все из ребят станут профессиональными актерами, пригодятся им в дальнейшем, передает пресс-служба облправительства.
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