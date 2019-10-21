«Театральное Приволжье»: эстрадная студия «Дорога Добра» отправляются на международный конкурс

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24 октября 2019 года в 14.30 с железнодорожного вокзала Самары отправляется в Москву детская образцовая эстрадная студия «Дорога Добра».Ребята везут в столицу мюзикл «Тайна серого замка, или каникулы с привидениями», который они представят жюри XXV Юбилейного международного конкурса детского и юношеского творчества «РОЗА ВЕТРОВ 2019».Студия «Дорога Добра» в 2019 году уже завоевала симпатии жюри регионального этапа фестиваля ПФО «Театральное Приволжье» в номинации «Школьные театры». Таким образом, коллектив был включен в число участников окружного – финального – этапа фестиваля, где будет бороться за звание лучшего школьного театра с 13 детскими театральными студиями регионов Приволжского федерального округа.Мюзикл «Тайна Серого замка, или каникулы с привидениями» был написан специально для юных артистов студии «Дорога Добра». Автором либретто стала режиссер студии Наталья Беляева, а музыку написал молодой самарский композитор Иван Пилюкшин.С первых секунд спектакля зрители погружаются в атмосферу тайны. Неожиданные появления героев, прохождения сквозь стены, смешные и поучительные встречи простых школьников с призраками – все это увлекает и завораживает.Студия «Дорога Добра» существует 6 лет. Руководитель студии Оксана Пиганова-Давыдова организовала ее на базе «Детской школы искусств №6» города Самары.Ребята активные участники всех городских мероприятий, лауреаты профессиональных конкурсов эстрадного вокального мастерства. Воспитанники студии – победители международной Премии «Артис» (г.Санкт-Петербург), лауреаты национальной премии «Будущее России» (г. Москва), передает пресс-служба облправительства.